Son Dakika Haberleri: Nallıhan Belediyesi, Çayırhan Göl kenarını kamelyalar ile donattı
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Nallıhan Belediyesi, Çayırhan Göl kenarını kamelyalar ile donattı

2 saat önce

Nallıhan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Çayırhan Mahallesinde sahilde bulunan parklarda ve kamelyalarda yenileme yapıldı.

Nallıhan Belediyesi, Çayırhan Göl kenarını kamelyalar ile donattı, System.String[]

Nallıhan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Çayırhan Mahallesinde sahilde bulunan parklarda ve kamelyalarda yenileme yapıldı.

Nallıhan Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda, baraj gölü kenarında bulunan bulunan park ve bahçelerdeki çalışmalar kapsamında, parklardaki kamelyalar yenilenerek, eskileriyle değiştirildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, göl kenarına eğlenmeye, piknik yapmaya gelenlerin, güneşten, yağışlı havadan etkilenmemeleri için şık ve güzel beğeni toplayan kamelyaları, hazırlanan yerlere monte ettiklerini söyledi.

Fen İşleri Müdürlüğü, Çayırhan, Nallıhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:00 Kaynak: AA
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