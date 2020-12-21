Nallıhan Belediyesi çiftçilere lavanta fidesi dağıtıyor - Son Dakika

Nallıhan Belediyesi, kırsal mahallelerde lavanta üretiminin yaygınlaşması amacıyla üreticilere ücretsiz fide dağıttı.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, ilçe genelinde geçen yıl başlattıkları lavanta fidesi dağıtımını sürdüreceklerini belirterek, kırsal mahallelerde toprağın uygun olması dolayısıyla çiftçileri lavanta üretimine yönlendireceklerini söyledi.

İlçe topraklarının çok verimli olduğunu dile getiren Öntaş, "Bu topraklarda alternatif ürün yetiştirmede tüm çiftçilerimizin yanındayız. Özellikle getirisi yüksek olan çeşitleri tercih ederek ürün yetiştirmelerini istiyoruz. Bizden, belediye olarak bir talepte bulunulduğunda hemen desteğe hazırız." dedi.

Nallıhan Ziraat Odası Başkanı Koray Sezer ise ilçede lavanta üretimini önemsediklerini belirtti.

Belediyeyle yürüttükleri çalışmayla çiftçilere lavanta fidesi dağıtıldığını ifade den Sezer, şunları kaydetti:

"Belediye yeniden çiftçilere lavanta fidesi dağıtımında bulunuyor. Her zaman dediğimiz gibi ilçede alternatif ürün yetiştirilmesini istemiştik ve lavanta ekimiyle bunu başlatmış olduk. Tarlalarda rengarenk açan lavantalar, görselliğinin yanında birçok alanda kullanılmasıyla da biliniyor. Belediyemize teşekkür ediyorum."