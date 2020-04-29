Nallıhan Belediyesi fırıncılara maske dağıttı - Son Dakika

Nallıhan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mahalle muhtarları aracılığıyla fırıncılara maske dağıttı.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede bulunan vatandaşlara maske ulaştırmaya devam ettiklerini belirtti.

Maskeleri muhtarlar ve zabıta ekipleri aracılığıyla vatandaşlara ulaştırdıklarını ifade eden Öntaş, Vefa Sosyal Destek Grubuyla da vatandaşların isteklerine cevap vermeye çalıştıklarını aktardı.

Ekiplerden maske alan fırıncılar da Öntaş'a teşekkür etti.