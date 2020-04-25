Nallıhan Belediyesi iftarlıkları vatandaşların evlerine götürdü - Son Dakika

Nallıhan Belediyesi, ramazan ayında iftarlıkları vatandaşların evlerine kadar götürüyor.

Nallıhan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkamayan, ortak iftar sofralarında da buluşamayan vatandaşları düşünerek iftarlıkları ihtiyaç sahiplerinin ayağına götürmeye çalışıyor.

Belediye Başkanı İsmail Öntaş, ramazanın ilk iftarında sosyal mesafe kuralına da uyarak, ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar yemeklerini götürdü.

Öntaş, koranavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl ramazan çadırı kuramadıklarını belirterek, bu nedenle ekiplerinin pide ile 3 çeşit yemeği ramazan ayı boyunca sıcak şekilde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmaya çalışacaklarını söyledi.