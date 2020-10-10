Nallıhan Belediyesi ilçeye acil servis istasyonu yaptırıyor - Son Dakika

Nallıhan Belediyesi ilçeye 112 Hazır Acil Servis İstasyonu yaptırıyor.

Belediye tarafından yapılan açıklamada istasyonun ilçede acil vakalara daha süratli hizmet vermesini sağlamak üzere Nasuhpaşa mahallesine bir istasyon yapıldığı kaydedildi.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, istasyonunun kaba inşaatını tamamladıklarını belirtti.

Kısa bir süre içinde istasyonu tamamlamayı planladıklarını kaydeden Öntaş, şunları ifade etti:

"Yaptırdığımız istasyon merkezinden ambulanslar her yere rahatlıkla ulaşabilirken, ana yola çabuk çıkmış olacaklar. Kaba inşaatını tamamlandığımız istasyon merkezinin tamamen tamamlanmasının ardından, İl Sağlık müdürlüğüne teslimini yapacağız."