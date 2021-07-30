Nallıhan Belediyesi'nden lavanta üreticilerine destek

Nallıhan Belediyesi tarafından 2019 yılında lavanta fidesi dağıtımıyla başlayan tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinde ürün alma aşamasına gelindi.

Nallıhan Belediyesi çiftçilerin ürettikleri lavanta çiçeklerini değerlendirebilmeleri ve katma değeri olan ürüne dönüştürebilmeleri için bir adım daha attı. Bu amaçla distilasyon yöntemi ile lavanta yağı çıkarılması için, bölgede yaygın olarak lavanta üretimi yapılan Çalıcaalan ve Belenören Mahallesine 2 adet distilasyon ünitesini kurarak lavanta yağı üretimini başlattı. İlk lavanta yağı Çalıcaalan Mahallesinde kurulan tesisten elde edildi. - ANKARA