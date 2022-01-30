Nallıhan Belediyesi, yeni gezinti teknesi aldı - Son Dakika

Nallıhan Belediyesi, Çayırhan Gölü'nde kullanılmak üzere yeni gezinti teknesi satın aldı.
Daha önce bölgeye gelen turistlere hizmet veren teknenin eskimesi nedeniyle satın alınan 15 metre uzunluğunda 60 kişi kapasiteli yeni gezinti teknesi, gölde hizmete girdi.
Tekneye bölgedeki antik kentin ismi olan "Juliopolis" adı verildi.
Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, teknenin geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak inşa edildiğini belirterek hayırlı olmasını diledi.
Kaynak: AA
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