Nallıhan Belediyesi yürüme engelli çocuğa akülü tekerlekli sandalye hediye etti - Son Dakika

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, yaptığı mahalle ziyaretlerinde daha önce belirlenen bir ailenin yürüme engelli çocuğuna akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

İsmail Öntaş, İmamoğlu ailesine evlerinde ziyaret ederek, İsmail İmamoğlu'na tekerlekli sandalyesini teslim etti.

Anne Yıldız İmamoğlu, Belediye Başkanı Öntaş'a teşekkür etti.

Belediye Başkanı İsmail Öntaş da, sosyal belediyeciliğin gereğini yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi. Öntaş, şunları kaydetti:

"Ananevi gelenek ve göreneklerine bağlı bir millet olarak, yaşlısına, düşkününe sahip çıkan bir neslin evlatlarıyız. Hayatın her zorluğuna rağmen biz, birlikte mutluyuz ve birlikte güçlüyüz. Mutluluk sevgiyle engelleri aşmaktır. Bu evladımız da bu sayede akülü tekerlekli sandalye ile istediği yere gidebilecek. İyi günlerde kullansın."