Nallıhan Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nallıhan Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Nallıhan Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

6 saat önce

Nallıhan Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) arasında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı.

Nallıhan Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı, System.String[]

Nallıhan Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) arasında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı.

Belediye Başkanı İsmail Öntaş ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Genel Başkan Yardımcısı Medeni Sevinç, başkanlık makamında sözleşmeye imza attı.

Belediye Başkanı Öntaş, sözleşmenin çalışma hayatında bir ücret dengesi oluşmasına katkı sağlayacağını belirterek tüm çalışanlara hayırlı olmasını diledi.

BEM-BİR-SEN Genel Başkan Yardımcısı Medeni Sevinç de sözleşmenin Nallıhan Belediyesi çalışanları için hayırlı olması temennisinde bulundu.

İsmail Öntaş, Nallıhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 07:40 Kaynak: AA
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