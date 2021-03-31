Nallıhan Belediyesinden doğal gaz için önemli bir adım - Son Dakika

Nallıhan Belediyesinden doğal gaz için önemli bir adım
31.03.2021 16:46
Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Nallıhan'da en kısa sürede doğal gaz çalışmalarının başlayacağını açıkladı.
Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Nallıhan'da en kısa sürede doğal gaz çalışmalarının başlayacağını açıkladı.
Nallıhan'ı ziyaret eden Başkent Doğalgaz Yatırım ve İşletme Direktörü Faruk Coşkun, Altyapı Kontrol Müdürü Barış Özgür Kuru ve Şehir Plancısı Merve Aslan, Nallıhan Belediye Başkanı Öntaş'la beraber Nallıhan'da Doğalgaz Depolama tesisinin yer tespiti için sahada incelemelerde bulunuldu ve yer tespiti yapıldı. Öntaş Nallıhan'da En kısa sürede doğal gaz çalışmalarının başlayacağını belirtti.
Belediye Başkanı Öntaş ilçeye doğalgazın kazandırılmasında; emeği geçenlere ilçe halkı adına teşekkür etti. - ANKARA
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