Nallıhan Belediyesinden Günlük 1000 aileye sıcak yemek - Son Dakika

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Nallıhan Belediyesinden Günlük 1000 aileye sıcak yemek
6 saat önce
- Nallıhan Belediyesinden Günlük 1000 aileye sıcak yemek Ankara'nın Nallıhan ilçesinde tüm ülkeyi etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle bu yıl toplu iftar yemekleri verilemediği için Nallıhan Belediyesi tarafından günlük en az 1000 kişiye hazırlanan sıcak yemekler evlerine...
- Nallıhan Belediyesinden Günlük 1000 aileye sıcak yemek
ANKARA - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde tüm ülkeyi etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle bu yıl toplu iftar yemekleri verilemediği için Nallıhan Belediyesi tarafından günlük en az 1000 kişiye hazırlanan sıcak yemekler evlerine kadar ulaştırılıyor.
Her Ramazan ayında geleneksel olarak yapılan toplu iftar yemekleri, korona virüs önlemleri kapsamında bu yıl iptal edilince Nallıhan Belediyesi de iftar yemeklerini ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine götürmeye başladı. Bu sayede günlük en az 1000 kişinin yemek ihtiyacı karşılanıyor. Nallıhan Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi "Belediye olarak yemek dağıtımımızın yanı sıra şimdiye kadar 35 bin maske ve 5 bin eldiven de ihtiyacı olan vatandaşlara ulaştırıldı." dedi. Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş ramazan birliğine ve beraberliğine dikkat çekerek " Ramazan ayı paylaşma ayıdır, biz de belediye olarak korona virüsten dolayı yapamadığımız toplu iftar yemeklerini günlük olarak hazırladığımız sıcak yemeklerle vatandaşlarımızın evlerine kadar ulaştırarak ramazanın paylaşma ayı olduğuna dikkat çekerek örnek olmak istiyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 09:13 Kaynak: İHA
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