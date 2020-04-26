Nallıhan Belediyesinden ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yemek yardımı - Son Dakika

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, ramazan ayı süresince ihtiyaç sahiplerine yemek yardımında bulunacaklarını bildirdi.

Öntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle ramazan çadırı kuramadıklarını söyledi.

Belediyenin aşevinde her gün yemek pişirildiğini belirten Öntaş, şöyle konuştu:

"Bu sıcak yemeklerimizi yardıma, bakıma muhtaç aile ve kişilere ulaştıracağız. Belediye olarak mahallelerde, muhtarlarımız aracılığıyla belirlenen kişilere ekiplerimiz her akşam iftar öncesi, ramazan pidesiyle 3 çeşit yemeği ulaştıracak. Bu insanların da ramazan ayı boyunca sıcak yemek yemelerine de imkan sağlamış olacağız. Ayrıca, bu kişiler arasında sürekli yemek verilen insanlarımız da mevcut."