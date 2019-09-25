Son Dakika Haberleri: Nallıhan Belediyesinin çalışmaları
Son Dakika Güncel Haber

Nallıhan Belediyesinin çalışmaları

2 saat önce

Nallıhan Belediyesi, ilçedeki mahallelere ev hanımlarının ekmek yapımında kullanmaları amacıyla mahalle fırınlarını hayata geçiriyor.

Nallıhan Belediyesinin çalışmaları, System.String[]

Nallıhan Belediyesi, ilçedeki mahallelere ev hanımlarının ekmek yapımında kullanmaları amacıyla mahalle fırınlarını hayata geçiriyor.

Belediye Başkanı İsmail Öntaş, belediye olarak başlattıkları çalışma kapsamında ilk olarak Çamalan, Kuzucular, Tekirler, Eğri, Meyilaliefe, Doğandere, Çalıcaalan, Danişment, Davutoğlan ve Uluköy mahallelerinde, mahalle fırınlarının yapımını tamamlayarak halkın hizmetine sunduklarını söyledi.

İkinci etap çalışma ile 7 mahalleye daha mahalle fırını yapacaklarını belirten Öntaş, "Şunu her zaman söylüyorum, belediye olarak insan odaklı çalışma sergilemeye çalışıyoruz. Bu anlamda da vatandaşın istek ve önerilerini alıyor ve kısa süre içinde değerlendirme çalışmasında bulunuyoruz. İkinci etap çalışmamızla Akdere, Bozyaka, Güzelöz, Beycik, Soğukkuyu, Subaşı ile Çive mahallerine fırınları yaparak halkın hizmetine sunacağız." diye konuştu.

Davutoğlan Mahallesi Muhtarı Rıza Tuncel ise belediyenin başlattığı çalışmayı değerlendirerek, "Eskiden olduğu gibi ekmeklerimizi, somunlarımızı fırınlarda pişireceğiz. Allah belediye başkanımızdan razı olsun." ifadesini kullandı.

Nallıhan, Çamalan, Uluköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Komedyen Şahan Gökbakar, hastanede sıra gecesi düzenlenmesine sitem etti
İstanbul'da İranlı sahte polisler turistleri soydu Bir kent, gezmeye çıkıp kaybolan liseli Hatice için seferber oldu AK Partili vekilin evinde çalışan kadın, "Ağabeyimin yüzüne nasıl bakacağım" deyip intihar etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 14:12:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nallıhan Belediyesinin çalışmaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]