Nallıhan Belediyesinin yaptırdığı modern pazar yeri açıldı - Son Dakika

Nallıhan Belediyesinin Çayırhan Mahallesi'nde yaptırdığı kapalı pazar yeri törenle hizmete açıldı.

Törene Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, AK Parti ve MHP ilçe başkanları, esnaf temsilcileri, pazar esnafı ve davetliler katıldı.

Başkan Öntaş, törende yaptığı konuşmada, Çayırhan Mahallesi'ne modern kapalı pazar yeri kazandırdıklarını söyledi.

Öntaş, "7 bin metrekare kapalı alanı, 2 bin metrekarelik açık alanı, 2 bin metrekarelik otoparkıyla Çayırhan'a yakışanı yaptık. Çayırhan'a ve Çayırhan halkına hayırlı olsun.

Milletvekili Asuman Erdoğan da Ankara'ya ve ilçelerine hizmet vermeyi sürdürdüklerini söyledi.

Erdoğan, "Burada güzel bir hizmetin yapıldığını görüyoruz. Olması gerektiği ve kaliteli bir şekilde gerçekleştirilmiş. Ankara'ya, Nallıhan'a Çayırhan'a daha da güzel hizmetler yapılması için desteğimiz sürecek. Nallıhan'a ve Çayırhan'a hayırlı olsun." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Erdoğan ve Öntaş, pazarı dolaşarak esnafa hayırlı işler diledi.

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