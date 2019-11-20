Son Dakika Haberleri: Nallıhan Bushido Spor Kulübü sporcuları Azerbaycan yolcusu
Son Dakika Güncel Nallıhan Bushido Spor Kulübü sporcuları Azerbaycan yolcusu - Son Dakika

Nallıhan Bushido Spor Kulübü sporcuları Azerbaycan yolcusu

6 saat önce

Nallıhan Bushido Spor Kulübü oyuncuları aileleri tarafından bir müsabakaya katılmak üzere Azerbaycan'a gitti.

Nallıhan Bushido Spor Kulübü sporcuları Azerbaycan yolcusu, System.String[]

Nallıhan Bushido Spor Kulübü oyuncuları aileleri tarafından bir müsabakaya katılmak üzere Azerbaycan'a gitti.

Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de yapılacak olan ve bu yıl 21-23 Kasım'da ikincisi düzenlenecek, "Turan Alpagut Türk Dövüş Sanatları Dünya Şampiyonası"na katılacak sporcular Nallıhan ilçesinin Çayırhan Mahallesindeki otobüs terminalinden aileleri tarafından uğurlandı.

Sporcular beraberlerinde hocaları Veli Kalkan ve Erdi Kalkan ile gittikleri Bakü'de müsabakaya katılacak.

Aileleri çocuklarının başarılı olmasını, derece elde ederek İstiklal Marşını okutmaları temennisinde bulundu.

Dünya Şampiyonası, Azerbaycan, Nallıhan, Bakü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TRT'den "zarar ediyor" haberlerine yalanlama: Rapordaki veriler çarpıtıldı
Şişli'deki tecavüz girişimi iddiasında şüpheliye tutuklama istendi Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene yumrukla saldıran kadın gözaltına alındı Son Dakika: Şehit cenazesini kaçıran PKK'lı Duzyer Kurdi yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 18:45:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nallıhan Bushido Spor Kulübü sporcuları Azerbaycan yolcusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]