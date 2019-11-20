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Nallıhan Bushido Spor Kulübü sporcuları Azerbaycan yolcusu
6 saat önce
Nallıhan Bushido Spor Kulübü oyuncuları aileleri tarafından bir müsabakaya katılmak üzere Azerbaycan'a gitti.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:20 Kaynak: AA
Nallıhan Bushido Spor Kulübü oyuncuları aileleri tarafından bir müsabakaya katılmak üzere Azerbaycan'a gitti.
Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de yapılacak olan ve bu yıl 21-23 Kasım'da ikincisi düzenlenecek, "Turan Alpagut Türk Dövüş Sanatları Dünya Şampiyonası"na katılacak sporcular Nallıhan ilçesinin Çayırhan Mahallesindeki otobüs terminalinden aileleri tarafından uğurlandı.
Sporcular beraberlerinde hocaları Veli Kalkan ve Erdi Kalkan ile gittikleri Bakü'de müsabakaya katılacak.
Aileleri çocuklarının başarılı olmasını, derece elde ederek İstiklal Marşını okutmaları temennisinde bulundu.
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