Nallıhan coğrafi işaretli ürünlerini tanıttı
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Nallıhan Belediyesi, Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından düzenlenen 2'inci Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ne katılarak iğne oyası ve Nallıhan örtmesinin tanıtımını yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:02 Kaynak: AA
Nallıhan Belediyesi, Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından düzenlenen 2'inci Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ne katılarak iğne oyası ve Nallıhan örtmesinin tanıtımını yaptı.
Belediye Başkanı İsmail Öntaş, yaptığı açıklamada coğrafi işaretli ürünleri uluslararası alana taşımak istediklerini, kentin diğer değerlerine de coğrafi işaret belgesi almak için çalışma yapacaklarını belirtti.
Öntaş, düzenledikleri defile ile sergiledikleri yöresel değerlerin büyük beğeni kazandığını da kaydetti.
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