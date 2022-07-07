Son dakika: Sel nedeniyle Nallıhan yolunda ulaşım durdu - Son Dakika
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Son dakika: Sel nedeniyle Nallıhan yolunda ulaşım durdu

07.07.2022 19:36

Son dakika haberler: Sel nedeniyle Nallıhan yolunda ulaşım durdu Ankara'da İkindi saatlerinde başlayan yoğun yağmur sonrası oluşan sel nedeniyle Ankara-Beypazarı Nallıhan D140 karayolunda ulaşım durdu.

Sel nedeniyle Nallıhan yolunda ulaşım durdu

ANKARA - Ankara'da İkindi saatlerinde başlayan yoğun yağmur sonrası oluşan sel nedeniyle Ankara- Beypazarı Nallıhan D140 karayolunda ulaşım durdu.

Ankara- Beypazarı Nallıhan D140 karayolunu sel kapattı. İkindi saatlerinde başlayan yoğun yağmur yağışından sonra Eymir Sapağında sel yolu kapattı. Çift yönlü trafik dururken uzun araç konvoyu oluştu. Yol halen trafiğe kapalı olup iki tarafta da 3 km'lik araç konvoyu oluşmuş durumda.

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Nallıhan'da sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu Nallıhan'da sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Sel nedeniyle Nallıhan yolunda ulaşım durdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: Sel nedeniyle Nallıhan yolunda ulaşım durdu - Son Dakika
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