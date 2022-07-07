Ankara- Beypazarı Nallıhan D140 karayolunu sel kapattı. İkindi saatlerinde başlayan yoğun yağmur yağışından sonra Eymir Sapağında sel yolu kapattı. Çift yönlü trafik dururken uzun araç konvoyu oluştu. Yol halen trafiğe kapalı olup iki tarafta da 3 km'lik araç konvoyu oluşmuş durumda.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika: Sel nedeniyle Nallıhan yolunda ulaşım durdu - Son Dakika

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