Son dakika: Sel nedeniyle Nallıhan yolunda ulaşım durdu

Sel nedeniyle Nallıhan yolunda ulaşım durdu
ANKARA - Ankara'da İkindi saatlerinde başlayan yoğun yağmur sonrası oluşan sel nedeniyle Ankara- Beypazarı Nallıhan D140 karayolunda ulaşım durdu.
Ankara- Beypazarı Nallıhan D140 karayolunu sel kapattı. İkindi saatlerinde başlayan yoğun yağmur yağışından sonra Eymir Sapağında sel yolu kapattı. Çift yönlü trafik dururken uzun araç konvoyu oluştu. Yol halen trafiğe kapalı olup iki tarafta da 3 km'lik araç konvoyu oluşmuş durumda.
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