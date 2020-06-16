Nallıhan'da 15 dakikalık sağanak, hayatı felç etti - Son Dakika

ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan 15 dakikalık sağanak ve dolu yağışı, hayatı felç etti.Nallıhan ilçesinde dün saat 19.30 sıralarında sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika süren yağışın ardından dereler taştı, ana yollar da sular altında kaldı. Yağış nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bu arada ilçeye bağlı köylerde bulunan bazı evlerin yağış sonrası oluşan sel nedeniyle zarar gördüğü belirtildi. Nallıhan Belediyesi ekipleri, zarar gören köylerde hasar tespit çalışması başlattı.