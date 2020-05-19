Nallıhan'da 19 Mayıs'a özel lazerli gösteri - Son Dakika

Nallıhan'da 19 Mayıs'a özel lazerli gösteri
ANKARA - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 101'inci yıl dönümündeki lazer gösterisi düzenlendi.
Türkiye'de Korona virüs sebebiyle sınırlı etkinlikler kapsamında Nallıhanlı vatandaşlar balkonlarından İstiklal Marşı okundu. Gün boyu yapılan etkinliklerin ardından saat 21.00'de Akşemsettin Seyir Terasından lazer gösterisi düzenlendi. Aynı anda vatandaşlar balkonlara çıkarak alkış yaparken, polis araçları siren çaldı, şehrin simgesi haline gelen bayrak direğine yansıyan lazerlerin manzarası ise fotoğraf karelerine yansıdı.