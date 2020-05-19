Nallıhan'da 19 Mayıs balkonlara taşındı - Son Dakika

Nallıhan'da 19 Mayıs balkonlara taşındı
ANKARA - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 101'inci yıl dönümündeki sınırlı kutlamaları kapsamında, vatandaşlar balkonlara çıkarak saat 19.19'da İstiklal Marşı okuyarak alkışlarla kutlamalarını gerçekleştirdi.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 101'inci yıl dönümündeki sınırlı kutlamaları kapsamında, vatandaşlar balkonlara çıkarak saat 19.19'da İstiklal Marşı okuyarak alkışlarla kutlamalarını gerçekleştirdi.
Koronovirüs önlemleri kapsamında toplu alanlarda kutlanamayan 19 Mayıs coşkusu balkonlardan kutlandı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından vatandaşlar alkışlar eşliğinde bayram coşkusunu yaşadı.