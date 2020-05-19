Nallıhan'da 19 Mayıs kutlamalarında gökyüzünü yamaç paraşütçüleri kapladı - Son Dakika

Nallıhan'da 19 Mayıs kutlamalarında gökyüzünü yamaç paraşütçüleri kapladı

ANKARA - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 101'inci yıl dönümündeki sınırlı kutlamaları kapsamında, yamaç paraşütü ekipleri tarafından Türk bayraklı ve flamalı uçuşlar gerçekleşti.

Nallıhan'da bulunan bin 740 metre yükseklikteki take off'dan 30 pilotun önderliğinde uçuş gerçekleştiren yamaç paraşütü ekibi uçuşları sırasında havada Türk Bayrağı ve flama açtılar. Etkinlik, Nallıhan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında balkonlardan ilgiyle izlendi.

Türk Hava Kurumu Yamaç Paraşütü Öğretmen Pilotu olan Akın Süslü 20 yıldır uçuş yaptığını ve 12 yıldır da Yamaç Paraşütü öğretmenliği yaptığını belirterek "Atamızın bizlere armağan ettiği bu bayramı kutlayarak Nallıhan halkına görsel şölenler eşliğinde uçuşlar yapıyoruz" dedi.