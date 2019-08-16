Son Dakika Haberleri: Nallıhan'da 61 bin ton hububat hasat edildi
Son Dakika Ekonomi Haber

Nallıhan'da 61 bin ton hububat hasat edildi

12 dakika önce

Nallıhan Ziraat Odası Başkanı Koray Sezer, ilçede bu sene 61 bin ton hububat hasat edildiğini bildirdi.

Nallıhan'da 61 bin ton hububat hasat edildi, System.String[]
Nallıhan Ziraat Odası Başkanı Koray Sezer, ilçede bu sene 61 bin ton hububat hasat edildiğini bildirdi.
Sezer, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde 101 bin 500 dekar alandan 36 bin ton buğday, 69 bin dekardan 25 bin ton arpa elde edildiğini belirtti.
Hububatta ekim alanlarının yıl bazında değişkenlik gösterdiğini vurgulayan Sezer, "Çiftçilerimizi iyi ürün yetiştirme konusunda bilgilendirmeye çalışıyoruz. Gübreleme, ilaçlama zamanlarında da rehberlik hizmeti veriyoruz. Toplamda 170 bin dekar alanda hububat hasadını tamamlayarak, 61 bin ton ürün hasadı yaptık." ifadelerini kullandı.
Koray Sezer, Nallıhan, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 08:01 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Milletvekili Mahmut Tanal: Gökçeada da maden sahası ihalesine çıkarıldı
OYAK, İngiltere'nin 150 yılık demir çelik şirketi British Steel'i satın alıyor Nükleer güç santraline ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı Aşiret kızıyla fotoğrafını Facebook'a yükleyen genç, kurşun yağmuruna tutuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 20:13:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nallıhan'da 61 bin ton hububat hasat edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]