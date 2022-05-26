Nallıhan'da 7. Foto Safari Fotoğraf Yarışması yapılacak - Son Dakika
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Nallıhan'da 7. Foto Safari Fotoğraf Yarışması yapılacak

26.05.2022 14:09
Nallıhan'da 7. Foto Safari Fotoğraf Yarışması yapılacak

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 7. Foto Safari Fotoğraf Yarışması düzenlendi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 7. Foto Safari Fotoğraf Yarışması düzenlendi.

Nallıhan Kuş Cenneti, Kız Tepesi Tabiat Parkı ve Nallıhan Sarıçalı Dağı Milli Parkı alanlarını kapsayan foto safari 4 Haziran- 13 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Foto safaride çekilen fotoğrafların değerlendirileceği yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek.

Başkent Ankara Meclisi koordinatörlüğünde, Nallıhan Kaymakamlığı, Nallıhan Belediyesi, Davutoğlan Mahallesi Muhtarlığı, Nallıhan Turizm Gönüllüleri Derneği ve Nallıhan Fotoğraf Tutkunları Derneği'nin katkıları ve Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün destekleri ile düzenlenen 7. Foto Safari Fotoğraf Yarışması'nın başlamasıyla ilgili tören 5 Haziran'da Nallıhan Kuş Cenneti Gözlem Merkezi'nde yapılacak.

AK Parti Ankara Milletvekili ve Başkent Ankara Meclisi Başkanı Nevzat Ceylan, yaban hayatının korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi ve fotoğraf avcılığının yaygınlaştırılması için foto safarinin düzenlendiğini belirtti.

Ceylan, "Doğa ve fotoğrafseverleri foto safariye bekliyoruz. Foto safariyi Başkent Ankara Meclisi olarak biz de destekliyoruz. Yarışmaya katılım tamamen ücretsiz ve oluşturulacak seçici kurul tarafından fotoğraflar seçilerek, dereceye girenlere para ödülü verilecek." dedi.

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Kaynak: AA

Toros Dağları, Nallıhan, Haziran, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nallıhan'da 7. Foto Safari Fotoğraf Yarışması yapılacak - Son Dakika


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