Nallıhan'da 82 gün önce kaybolan kadın hala bulunamadı - Son Dakika

Başkentin Nallıhan ilçesinde 82 gün önce evinden gezmeye gitmek için çıkan ve kaybolan yaşlı kadına hala ulaşılamadı.

Alzaymır hastası olduğu öğrenilen ve Nallıhan ilçesi Eymür Mahallesindeki evlerinden 16 Şubat Pazar günü saat 16.00 civarlarında çıkarak kaybolan Fatma Uykun, 82 gündür aranıyor.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, AKUT ve SAK ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda sonuç alınamadı.

Mahalle muhtarı Mehmet Akça, hala bir umutlarının olduğunu belirterek, çevre mahallelerde ve ilçelerde Fatma Uykun'un görülmesi durumunda jandarmaya ya da polise haber verilmesini istedi.