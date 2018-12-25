Nallıhan'da Açılan Kur'an Kursuna Yoğun İlgi

Nallıhan Müftülüğü tarafından Çayırhan Mahallesi'nde yetişkinler için açılan Kur'an kursu yoğun ilgi görüyor.

Nallıhan Müftülüğü tarafından Çayırhan Mahallesi'nde yetişkinler için açılan Kur'an kursu yoğun ilgi görüyor.



Merkez Cami'de açılan akşam Kur'an kursuna katılan yetişkinler, kendilerine Kur'an-ı Kerimi öğreten din görevlilerine ve kursu açan İlçe Müftülüğü görevlilerine teşekkür etti.



Nallıhan Müftüsü Bilal Parlak da kursiyerleri ziyaret ederek, kurs hakkında din görevlilerinden bilgi aldı.



Kursiyerlerle sohbet eden Parlak, "Burada çok güzel bir ortam gördük. Örnek alınabilecek bir güzellik burada oluşmuş. Talep edildikçe burada kurslar açabiliriz." şeklinde konuştu.



Kur'an kursu görevlileri Nail Akkayaoğlu ve Emin Korkut, ise kursun oldukça ilgi gördüğünü belirtti.



Görevli Akkayaoğlu, Kur'an kursu öğrencilerinin tamamen yetişkinlerin oluştuğunu kaydederek, "Burada kursiyerlerimizi Kur'an-ı öğretiyoruz. Yetişkinlerle çok güzel bir diyalog kurduk. Akşamları burada 1-2 saat kurs veriyoruz. Yetişkin kursiyerlerimizle birçok konuyu ele alarak 32 farzın bilinmeyenlerini anlatmaya ve temel dini konuları de yeniden gözden geçirerek hafızaların tazelenmesine vesile oluyoruz." dedi.



Kursiyerlerden Refik Metin de akşam kursa geldiğini ifade ederek, "Bu çok güzel oldu. Hepimiz yetişkin insanlarız. Allah din görevlilerimizden razı olsun. Hafızamızı yeniledik. Bilmediklerimizi öğreniyoruz. En önemlisi de Kur'an-ı öğreniyoruz. Bundan daha ne iyi olabilir." diye konuştu.

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