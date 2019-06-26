Nallıhan'da arpa ve buğdaylar biçilmeye başladı
44 dakika önce
Nallıhan'da Temmuz ayının yaklaşması ile kışın ekilen arpa ve buğday ekinleri toplanmaya başlandı.
Nallıhan
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:55 Kaynak: İHA
'da Temmuz ayının yaklaşması ile kışın ekilen arpa ve buğday ekinleri toplanmaya başlandı.
Verimli geçen bahar ayında Nallıhan'ın bol yağış alması ile ekinler büyüdü. Büyüyen ekinler Uluköy
Mahallesi'nde biçilmeye başlandı. Murat Ergin
adlı vatandaş, bu sene biçilen ekinlerden geçen seneye oranla daha memnun olduğunu aktararak, "Bu sene beklediğimizden daha kaliteli bir biçim gerçekleştirdik" dedi. - ANKARA
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