Son Dakika Haberleri: Nallıhan'da arpa ve buğdaylar biçilmeye başladı
Son Dakika Güncel Haber

Nallıhan'da arpa ve buğdaylar biçilmeye başladı

44 dakika önce

Nallıhan'da Temmuz ayının yaklaşması ile kışın ekilen arpa ve buğday ekinleri toplanmaya başlandı.

Nallıhan'da arpa ve buğdaylar biçilmeye başladı, System.String[]
Nallıhan'da Temmuz ayının yaklaşması ile kışın ekilen arpa ve buğday ekinleri toplanmaya başlandı.

Verimli geçen bahar ayında Nallıhan'ın bol yağış alması ile ekinler büyüdü. Büyüyen ekinler Uluköy Mahallesi'nde biçilmeye başlandı. Murat Ergin adlı vatandaş, bu sene biçilen ekinlerden geçen seneye oranla daha memnun olduğunu aktararak, "Bu sene beklediğimizden daha kaliteli bir biçim gerçekleştirdik" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:55 Kaynak: İHA
Nallıhan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu için işletmecilere 1,5 milyar TL ödenecek Mardin'de koruma altında olan "alaca sansar" görüldü İzmir'de fayton dönemi resmen kapandı Son dakika! Canlı yayındaki sözleri nedeniyle hapis cezası alan öğretmen Ayşe Çelik'e beraat

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 12:39:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nallıhan'da arpa ve buğdaylar biçilmeye başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]