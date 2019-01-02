Nallıhan'da Avcılar Denetlendi
1 saat önce
Nallıhan Doğa Koruma ve Milli Parklar şefliği ekipleri, avlanmaya açık olan sahalarda denetim yaptı.
Nallıhan Doğa Koruma ve Milli Parklar
şefliği ekipleri, avlanmaya açık olan sahalarda denetim yaptı.
Muhtelif sahalarında av koruma faaliyetleri çerçevesinde yapılan denetimlerde, avcıların avlanma belgeleri, tüfek ruhsatları ve tüfeklerde takoz kullanıp kullanmadıkları kontrol edildi.
Ekipler ayrıca avlanmaya yasak olan bölgelerde avcıları av yapmamaları konusunda uyardı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:25 Kaynak: AA
Son Dakika! AK Parti Samsun İl Başkanı Görevden Alındı
İYİ Parti'den İstifa Eden İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri AK Parti'ye Katıldı
Büyü Yapan Medyum, Vatandaşları Dolandırdı
Erdoğan'ın Grup Toplantısında Verdiği Müjdeler, Yeni Yılın İlk Yasa Teklifi Olacak