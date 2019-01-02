Son Dakika Haberleri: Nallıhan'da Avcılar Denetlendi

Nallıhan'da Avcılar Denetlendi

1 saat önce

Nallıhan Doğa Koruma ve Milli Parklar şefliği ekipleri, avlanmaya açık olan sahalarda denetim yaptı.

Nallıhan'da Avcılar Denetlendi, System.String[]
Nallıhan Doğa Koruma ve Milli Parklar şefliği ekipleri, avlanmaya açık olan sahalarda denetim yaptı.

Muhtelif sahalarında av koruma faaliyetleri çerçevesinde yapılan denetimlerde, avcıların avlanma belgeleri, tüfek ruhsatları ve tüfeklerde takoz kullanıp kullanmadıkları kontrol edildi.

Ekipler ayrıca avlanmaya yasak olan bölgelerde avcıları av yapmamaları konusunda uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:25 Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Nallıhan, Güncel
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