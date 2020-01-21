Nallıhan'da belediyeden salep ikramı - Son Dakika
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Nallıhan'da belediyeden salep ikramı

6 saat önce

Nallıhan Belediyesi, hizmet binası önünde vatandaşlara salep ikramında bulunuyor.

Nallıhan'da belediyeden salep ikramı, System.String[]

Nallıhan Belediyesi, hizmet binası önünde vatandaşlara salep ikramında bulunuyor.

Belediye Başkanı İsmail Öntaş, gazetecilere açıklamasında, 4 yıldır devam eden uygulamanın vatandaşın beğenisini kazandığını belirterek, "Sabahın erken saatlerinde kazanı belediye önüne kuruyoruz. Gerek belediyede işi olan vatandaşlar, gerek işe giden vatandaşlar, şu kış gününde sıcak sıcak salep doldurarak içiyor, içlerini ısıtmış oluyor" dedi.

İsmail Öntaş, Nallıhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:10 Kaynak: AA
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