Nallıhan'da belediyeden salep ikramı - Son Dakika

Nallıhan Belediyesi, hizmet binası önünde vatandaşlara salep ikramında bulunuyor.

Belediye Başkanı İsmail Öntaş, gazetecilere açıklamasında, 4 yıldır devam eden uygulamanın vatandaşın beğenisini kazandığını belirterek, "Sabahın erken saatlerinde kazanı belediye önüne kuruyoruz. Gerek belediyede işi olan vatandaşlar, gerek işe giden vatandaşlar, şu kış gününde sıcak sıcak salep doldurarak içiyor, içlerini ısıtmış oluyor" dedi.