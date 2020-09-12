Nallıhan'da bir evin çatısı rüzgar nedeniyle uçtu - Son Dakika

Nallıhan'da bir evin çatısı rüzgar nedeniyle uçtu

ANKARA - Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Sarıyar mahallesinde bir evin ve garajın çatısı rüzgar nedeniyle uçtu.

Ankara genelinde bir anda etkisini gösteren fırtına nedeniyle gökyüzünü toz bulutu kapladı. Etkili olan toz fırtınası Nallıhan ilçesinde de kendini gösterdi. Fırtınanın etkili olması sonucu Nallıhan'a bağlı Sarıyar mahallesinde Gürbüz Karakaya'ya ait bir evin ve garajın çatısı uçtu.