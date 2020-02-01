Nallıhan'da "Bir Sevdadır Nallıhan" grubu kitap okumalarını sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nallıhan'da 'Bir Sevdadır Nallıhan' grubu kitap okumalarını sürdürüyor - Son Dakika

Nallıhan'da "Bir Sevdadır Nallıhan" grubu kitap okumalarını sürdürüyor

6 saat önce

Nallıhan ilçesinde bazı kişilerin bir araya gelerek oluşturduğu "Bir sevdadır Nallıhan" grubu üyeleri tatil gününü kitap okuyarak değerlendi.

Nallıhan'da

Nallıhan ilçesinde bazı kişilerin bir araya gelerek oluşturduğu "Bir sevdadır Nallıhan" grubu üyeleri tatil gününü kitap okuyarak değerlendi.

Grup lideri Ali Taner Demir, grubun oluşmasının akabinde kitap okumaya başladıklarını ve şimdiye kadar çok sayıda kitap okuduklarını söyledi.

İlçenin değişik mekanlarında grup üyeleriyle kitap okuduklarını belirten Demir, "Grubumuzun giderek üye sayısı arttı. Genelde roman ve hikaye türü kitaplar okuyarak, genel kültürümüzü artırmaya çalışırken, kitap okuma alışkanlığı kazanmış oluyoruz." dedi.

Taner Demir, Nallıhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 06:52 Kaynak: AA
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