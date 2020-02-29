Nallıhan'da birlik yürüyüşü - Son Dakika

Nallıhan'da birlik yürüyüşü
27 dakika önce
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde İdlib'de şehit olan askerler için 'birlik yürüyüşü' düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 08:53 Kaynak: İHA
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde İdlib'de şehit olan askerler için 'birlik yürüyüşü' düzenlendi.
Ankara'nın Nallıhan ilçesi Çayırhan Mahallesi'nde, Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerler için 'birlik yürüyüşü' düzenlendi. Vatandaşlar, 'birlik yürüyüşü'nde Türk bayrakları açarak, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı. 'Birlik yürüyüşü' saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunarak son buldu. - ANKARA
Son Dakika TSK, İdlib'de İran destekli 21 teröristi öldürdü Suriyeli muhalifler Kefr Uveyd köyünü ele geçirdi İdlib şehidimiz Nihat Kara'nın ağabeyi Suat Kara'dan duygulandıran konuşma İranlı vatandaş, koronavirüsten korunmak için demir korkulukları yaladı