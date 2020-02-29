Nallıhan'da birlik yürüyüşü - Son Dakika
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Nallıhan'da birlik yürüyüşü

27 dakika önce

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde İdlib'de şehit olan askerler için 'birlik yürüyüşü' düzenlendi.

Nallıhan'da birlik yürüyüşü, System.String[]

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde İdlib'de şehit olan askerler için 'birlik yürüyüşü' düzenlendi.


Ankara'nın Nallıhan ilçesi Çayırhan Mahallesi'nde, Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerler için 'birlik yürüyüşü' düzenlendi. Vatandaşlar, 'birlik yürüyüşü'nde Türk bayrakları açarak, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı. 'Birlik yürüyüşü' saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunarak son buldu. - ANKARA

Nallıhan, Ankara, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 08:53 Kaynak: İHA
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