Nallıhan'da cadde yenileme çalışması - Son Dakika

Nallıhan Belediyesi, Bursa Caddesinde dış cephe yenileme çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamada Tarihi Kocahan ve çevresindeki restorasyon ve cephe yenileme çalışmalarının Bursa Caddesi, Olukbaşı Sokak ve Cumhuriyet alanında devam ettiği, 25'e yakın binaya dış cephe giydirme yapılacağı belirtildi.

Belediye Başkanı İsmail Öntaş, "Bursa Caddesi üzerinde ve Cumhuriyet alanında bulunan binalarda çarşı restoresine uygun olarak dış cephe giydirme çalışması başlattık. Böylece çarşımız ve Cumhuriyet meydanımız yeni görselliği ile eskileri görmemizi sağlayacak. Bu alanda 25 dolayında bina var. Bunların tamamına dış cephe girdirmesinde bulunacağız" ifadelerini kullandı.