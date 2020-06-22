Nallıhan'da caddeler göle döndü - Son Dakika

Nallıhan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, 21.00-22.00 saatleri arasında kuvvetli sağanak beklendiğinden vatandaşların sel, su baskını , dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi. - ANKARA

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sağanak yağmur sonrası yollar üzerinde biriken yağmur suları nedeniyle D-100 karayolu Sanayi bölümünde trafik bir müddet aksadı. Oluşan su birikintilerine Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale ederek yolu trafiğe açtı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede

Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu