Nallıhan'da camiden bakır levhalar çalındı - Son Dakika

Nallıhan'da camiden bakır levhalar çalındı
7 saat önce
Nallıhan ilçesinde cami ve şadırvanın bakır levhalar çalındı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:28 Kaynak: AA
Nallıhan ilçesinde cami ve şadırvanın bakır levhalar çalındı.
İlçenin eski Çayırhan mahallesinde bulunan Tek Site Camisi ile şadırvanın çatı kaplama bakırlarının çalındığını fark eden mahalle sakinleri durumu güvenlik güçlerine haber verdi.
Yapılan ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, cami ve şadırvandan çalınan bakır levhalarla ilgili olayın faillerinin bulunması için çalışma başlattı.
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