Nallıhan'da camiler cuma namazına hazır - Son Dakika

Nallıhan ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri nedeniyle yaklaşık 2,5 aydır cuma ve vakit namazlarının cemaatle kılınmadığı camiler yarınki cuma namazına hazırlanıyor.

Nallıhan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde ve mahallelerde cuma namazı kılınacak camiler ve alanlar ile bahçeler belirlendi.

Belediye ekipleri belirlenen camiler ile bahçelerde yıkama ve dezenfekte çalışması yürüttü.

İlçe Müftüsü Bilal Parlak, belediye ile koordineli olarak ilçe genelinde cuma namazı kılınacak alan ve camileri belirlediklerini söyledi.

Belediye ekiplerinin belirlenen alan ve camilerde dezenfekte çalışması başlattıklarını belirten Parlak, "Koronavirüs tedbirlerine uyarak cuma namazını kılacağız. Rabb'im bizleri bu koronavirüs musibetinden bir an evvel kurtarsın. Belediye ekiplerine çok çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.