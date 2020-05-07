Nallıhan'da Çayırhan mahallesinde Kumarhane Baskını - Son Dakika

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Çayırhan mahallesinde, Çayırhan Jardarma Karakol ekiplerince yürütülen operasyonda kumarhaneye çevrilmiş bir eve baskın yapıldı.



Alınan bilgiye göre, Jandarma ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda bir adreste kumar oynadığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından bir süre teknik ve fiziki takip yapılmasının ardından belirlenen adrese akşam saatlerinde baskın düzenledi. Yapılan aramalarda kumar oynamaya yarayan çok sayıda deste iskambil kağıdı, okey ıstakaları, okey taşları, yaz boz kağıtları,oyun pulları ve 40 bin TL civarı nakit para ele geçirildi. Evde kumar oynayan 11 kişi ekipler tarafından göz altına alındı. - ANKARA