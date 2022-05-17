Nallıhan'da çeltik ekimi başladı - Son Dakika
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Nallıhan'da çeltik ekimi başladı

17.05.2022 15:55
Nallıhan'da çeltik ekimi başladı

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Nallıhan ilçesinde bu yıl 5 bin dönümlük alanda çeltik ekiminin başladığını bildirdi.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Nallıhan ilçesinde bu yıl 5 bin dönümlük alanda çeltik ekiminin başladığını bildirdi.

Öntaş, AA muhabirine, Nallıhan ilçenin çok verimli topraklara sahip bulunduğunu ve Aladağ Çayı Vadisinde 5 bin dönüm çeltik ekiminin başlandığını söyledi.

Aladağ çayı vadisinde başlayan çeltik ekiminin mayıs sonuna kadar süreceğini anlatan Öntaş, "Karaköy ve Uluköy halkı çeltik ekimini yapıyor. İlçemizde Karaköy ve Uluköy mahalleleri arazisinde çeltik ekiminin özelliği Ankara'da tek olmasıdır. Hasan Polatkan (Sarıyar) barajını besleyen Sakarya nehrinden sonra en büyük çay veya ırmak olma özelliğini taşıyan Aladağ Çayı Vadisinde çeltik ekimleri yapılıyor." diye konuştu.

Ekilen çeltiklerin Aladağ çayından sulanacağını belirten Öntaş, "Toprak değerlendirmelerine göre üründe yüksek verim bekleniyor. Biz de, ziyaretimizde köylülerimize kolay gelsin dileklerimizi sunduk." dedi.

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Kaynak: AA

İsmail Öntaş, Nallıhan, Karaköy, Uluköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nallıhan'da çeltik ekimi başladı - Son Dakika


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