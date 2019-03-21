Son Dakika Haberleri: Nallıhan'da Çiftçilere Yem Bitkisi Tohumu Dağıtıldı

Nallıhan'da Çiftçilere Yem Bitkisi Tohumu Dağıtıldı

43 dakika önce

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

Nallıhan'da Çiftçilere Yem Bitkisi Tohumu Dağıtıldı, System.String[]
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

Nallıhan'da, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün girişimleri sonucu Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanlığınca 248 çiftçiye yem bitkisi tohumu dağıtılması kararlaştırıldı.

Tohumların ilçeye getirilerek çiftçilere dağıtılması sırasında konuşan Nallıhan Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tunar, "Çiftçilere yüzde 75 hibe, yüzde 25 çiftçi katkı bedeli karşılığında sertifikalı mısır, Macar fiği ve korunga tohumu dağıtımını yapıyoruz. Çiftçinin her zaman yanındayız." dedi.

Konuşmalar sonrası çiftçilere, görevlilerce yem bitkileri tohumları dağıtıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:20 Kaynak: AA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Nallıhan, Güncel
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