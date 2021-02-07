Son dakika haberleri! Çıkan yangında 2 ev yandı: 1 yaralı - Son Dakika

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde akşam saatlerinde çıkan yangında 2 ev kül oldu.

Alınan bilgiye göre, Nallıhan ilçesinde akşam saatlerinde nedeni belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Boş bir evde çıkan yangın hızlı şekilde büyüdü. Yangını gören vatandaşların itfaiye, polis ve ambulans ekiplerine haber vermesi ile itfaiye ekipleri hemen olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın sırasında bir evde tüp patladı ve çevreye bomba etkisi yaptı. Tüpün patlamasıyla bir itfaiye eri yaralandı. Yangın iyice büyüyerek çevresindeki evlere sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gelerek müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin ardından su takviyesi yapmak için Nallıhan Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tankerleri geldi.

Yangın, çevre ilçelerden ve orman yangın ekiplerinin de yardımıyla başka evlere sıçramadan söndürüldü. Yangına müdahaleler sürerken, soğutma çalışmalarına başlandı.

(Doğukan Can Yüksel/İHA)