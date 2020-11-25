Nallıhan'da çıkan yangında bir ev kül oldu - Son Dakika

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde ahşap bir ev çıkan yangında kül oldu.

Alınan bilgiye göre, Nallıhan'ın Çamalan Mahallesi'nde gece saatlerinde bir evde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, köylülerin de yardımıyla yangını diğer evlere sıçramadan söndürdü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili araştırma başlatıldı. - ANKARA