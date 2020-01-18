Nallıhan'da çıkan yangında iki katlı ev zarar gördü - Son Dakika

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Nallıhan'da çıkan yangında iki katlı ev zarar gördü
6 saat önce
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:36 Kaynak: AA
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, ilçenin eski beldelerinden Çayırhan Mahallesi'nde iki katlı binanın ikinci katındaki Murat T'nin evinde yangın çıktı.
İtfaiye ekipleriyle mahalle sakinlerinin müdahalesiyle söndürülen yangında binada hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.
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