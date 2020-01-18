Nallıhan'da çıkan yangında iki katlı ev zarar gördü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nallıhan'da çıkan yangında iki katlı ev zarar gördü - Son Dakika

Nallıhan'da çıkan yangında iki katlı ev zarar gördü

6 saat önce

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Nallıhan'da çıkan yangında iki katlı ev zarar gördü, System.String[]

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçenin eski beldelerinden Çayırhan Mahallesi'nde iki katlı binanın ikinci katındaki Murat T'nin evinde yangın çıktı.

İtfaiye ekipleriyle mahalle sakinlerinin müdahalesiyle söndürülen yangında binada hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Nallıhan, Çayırhan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhuriyet Başsavcılığı, Eski korgeneral Metin İyidil'in beraat kararının bozulması için temyiz başvurusu yaptı
Siyanürle intihar eden 4 kardeşin bakkal borçlarını "Robin Hood" ödedi Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defni için yasa teklifi hazırlandı Köprüde kameralara yansıyan kişinin kayıp Gülistan Doku olduğu netleşti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 18:00:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nallıhan'da çıkan yangında iki katlı ev zarar gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]