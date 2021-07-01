Nallıhan'da çitlenbik ağaçlarına Antep fıstığı aşılanıyor - Son Dakika

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çitlenbik ağaçlarına belediye öncülüğünde Antep fıstığı aşılama çalışması başlatıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, AA muhabirine, Emremsultan Mahallesi'nde sakızlık citlenbik ağaçlarına Karabük Üniversitesinden gelen akademisyenlerin gözetiminde Antep fıstığı aşısı yapılmaya başlandığını söyledi.

Selvi, "Hocalarımız köyde aşılama konusunda kurs verecek ve aşılanmadık çitlenbik ağacı bırakmayacağız. Yapılan çalışma ile köylüye ek gelir kapısı açmış olurken, çitlenbik ağaçlarını da meyve vermeye yönelik değerlendirmiş olacağız." dedi.

Emremsultan Mahallesi muhtarı Halil Gürkan da belediyenin başlattığı çalışmanın mahalle halkını sevindirdiğini belirtti.