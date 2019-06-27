Nallıhan'da çocuklardan alkışlanacak hareket
1 saat önce
Ankara'nın Nalıhan ilçesinde bir grup çocuk her gün yavru kedi ve köpek besliyor.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:16 Kaynak: İHA
'nın Nalıhan ilçesinde bir grup çocuk her gün yavru kedi ve köpek besliyor. Nallıhan
Atatürk Mahalllesi'nde bir grup çocuk harçlıklarından artırarak topladıkları para ile yavru kedi köpeklere her gün sabah akşam süt ve mama veriyor. Sokak hayvanlarına bir nebze umut olmak için yaptıklarını söyleyen çocuklar " O yavrular küçücük onların büyümeleri lazım bizde onlara süt yoğurt ayran vererek yardım ediyoruz" dedi. - ANKARA
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