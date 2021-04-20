Nallıhan'da doğal gaz çalışmaları - Son Dakika

Başkent Doğalgaz Yatırımlar ve İşletme Direktörü Faruk Coşkun, Altyapı Kontrol Müdürü Barış Özgür Kuru ve şehir plancısı Merve Aslan, Nallıhan'a doğal gaz getirilmesi çalışması kapsamında Belediye Başkanı İsmail Öntaş ile bir araya geldi.

İlçeye getirilmesi planlanan doğalgaz ile ilgili çalışmalarda bulunan heyet, doğal gaz depolama tesisi yer tespiti için arazide incelemede bulundu.

Belediye Başkanı İsmail Öntaş, en kısa süre içinde ilçede doğal gaz çalışmalarına başlanacağını belirtti.

Öntaş, ilçeye doğal gazın kazandırılması çalışmasında üstün gayretleri ve desteklerinden dolayı Ankara Milletvekilleri Asuman Erdoğan, Zeynep Yıldız, Nevzat Ceylan, Hacı Turan ve Orhan Yegin'e teşekkür ederek, "Biz bunun sözünü daha öncesi ilçe halkına vermiştik. Firma yetkilileriyle arazide doğal gaz depolama yer tespitini yaptık. Bu çalışmada geri dönüş yok. Şimdiden ilçeye hayırlı olsun." dedi.