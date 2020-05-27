Nallıhan'da dolu, ekili arazilere ve seralara zarar verdi - Son Dakika

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde etkili olan dolu, ekili araziler ve seralarda hasara yol açtı.

Nallıhan Ziraat Odası Başkanı Koray Sezer, yaptığı açıklamasında, aniden bastıran sağanağın ardından 5-6 dakika dolunun etkili olduğunu bildirdi.

İlçe genelindeki tarıma elverişli 413 bin hektar arazide hububat ve sebze üretildiğini belirten Sezer, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yarın mahallelerdeki arazilerde hasar tespitinde bulunacak.Tespit sonrasında kaç dekar alanda hasarın yaşandığını da ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

Sezer, daha önce de soğuk hava nedeniyle ilçe genelinde ekimi yapılan biber, patlıcan ve domates fidelerinin zarar gördüğünü sözlerine ekledi.

Nallıhan Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi de zararın hasar tespitiyle ortaya çıkacağını ifade etti.