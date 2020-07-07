Nallıhan'da dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi...Yollar göle döndü - Son Dakika

Nallıhan'da dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi...Yollar göle döndü
Nallıhan'da dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Nallıhan'da dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi...Yollar göle döndü
ANKARA - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde aksam saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sığınacak yer aradı. Sobran deresinde ise yağış nedeniyle yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 20:46 Kaynak: İHA
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