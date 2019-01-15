Son Dakika Haberleri: Nallıhan'da Eğitime Kar Engeli

Nallıhan'da Eğitime Kar Engeli

56 dakika önce

Nallıhan ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Nallıhan'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Nallıhan ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çayırhan ve Sarıyar mahallesinin dışındaki taşra mahallelerden ilçe merkezine taşımalı eğitim öğretim gören öğrenciler için yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:57 Kaynak: AA

Sarıyar, Çayırhan, Nallıhan, Güncel
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