Nallıhan'da Eğitime Kar Engeli
56 dakika önce
Nallıhan ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Nallıhan
ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çayırhan
ve Sarıyar
mahallesinin dışındaki taşra mahallelerden ilçe merkezine taşımalı eğitim öğretim gören öğrenciler için yarın eğitime ara verildiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:57 Kaynak: AA
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