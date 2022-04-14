Nallıhan'da emniyet mensuplarına yangın eğitimi verildi - Son Dakika
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Nallıhan'da emniyet mensuplarına yangın eğitimi verildi

14.04.2022 13:38
Nallıhan'da emniyet mensuplarına yangın eğitimi verildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince, Nallıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan tüm birimlerdeki polis ve bekçilere teorik ve uygulamalı yangın söndürme eğitimi verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince, Nallıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan tüm birimlerdeki polis ve bekçilere teorik ve uygulamalı yangın söndürme eğitimi verildi.

İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde İtfaiye amiri Nurettin Ayaz başkanlığındaki ekip tarafından verilen teorik eğitimde, yanma ve yangın bilgisi, yangın çeşitleri, yangın söndürme ile yangın yönetimi, yangından korunma tedbirleri anlatıldı.

Teorik eğitimin ardından tüp gaz, akaryakıt, katı yakıt, petrol türevi yakıtlarla ilgili olarak yanan malzemelere müdahalenin nasıl yapılması konusunda yangın söndürme tatbikatı ve uygulaması yaptırıldı.

Nallıhan Emniyet Müdürü Erol Ünlü, ilçede görev yapan 30 personel ile 3 ayrı ekip kurarak "Orman Yangınlarıyla Mücadele Gönüllüsü" birliği oluşturduğunu belirterek, bu kapsamda da Nallıhan Orman İşletme Şefliği ile işbirliği içerisinde personeline orman yangınlarıyla mücadele eğitimi aldırdığını aktardı.

Ünlü, geçen yıl meydana gelen orman, ev, araç ve tarla yangınlarında itfaiye ve orman muhafaza birimleriyle yakın işbirliği içerisinde olan emniyet personeline verilen eğitimin çok önem arz ettiğini vurguladı.

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İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE GALERİDE PARK HALİNDEKİ TIR ALEV ALEV YANDI İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE GALERİDE PARK HALİNDEKİ TIR ALEV ALEV YANDI Sancaktepe'de park halindeki tır yandı Sancaktepe'de park halindeki tır yandı

Nallıhan, Hisarcık, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nallıhan'da emniyet mensuplarına yangın eğitimi verildi - Son Dakika


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