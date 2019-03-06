Son Dakika Haberleri: Nallıhan'da Engellilerin Askerlik Heyecanı

Nallıhan'da Engellilerin Askerlik Heyecanı

1 saat önce

Nallıhan ilçesinde 3 engelli genç, temsili olarak bir gün askerlik yaptı.

Nallıhan'da Engellilerin Askerlik Heyecanı, System.String[]
Nallıhan ilçesinde 3 engelli genç, temsili olarak bir gün askerlik yaptı.

Çayırhan Jandarma Karakol Komutanlığında temel askerlik eğitimlerini alan engelliler için yemin töreni düzenlendi. Törene, gençlerin aileleri ile jandarma personeli katıldı.

Asker üniforması giyen ve bir günlük temsili askerlik yapan Tunahan Yavuz, Hakan Kaya ve Ümit Önder ile aileleri büyük sevinç yaşadı.

Terhis belgelerini alan gençler, jandarma personeliyle vedalaştıktan sonra komutanlıktan ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 07:56 Kaynak: AA

Çayırhan, Jandarma, Nallıhan, Güncel
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