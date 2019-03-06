Nallıhan'da Engellilerin Askerlik Heyecanı
1 saat önce
Nallıhan ilçesinde 3 engelli genç, temsili olarak bir gün askerlik yaptı.
Nallıhan
ilçesinde 3 engelli genç, temsili olarak bir gün askerlik yaptı. Çayırhan Jandarma
Karakol Komutanlığında temel askerlik eğitimlerini alan engelliler için yemin töreni düzenlendi. Törene, gençlerin aileleri ile jandarma personeli katıldı.
Asker üniforması giyen ve bir günlük temsili askerlik yapan Tunahan Yavuz, Hakan Kaya
ve Ümit Önder ile aileleri büyük sevinç yaşadı.
Terhis belgelerini alan gençler, jandarma personeliyle vedalaştıktan sonra komutanlıktan ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 07:56 Kaynak: AA
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