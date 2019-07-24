Nallıhan'da erişte zamanı
1 saat önce
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde geleneksel kış yemeklerinden erişte, her hanede kesilmeye devam ediyor.
Ankara Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:24 Kaynak: İHA
'nın Nallıhan
ilçesinde geleneksel kış yemeklerinden erişte, her hanede kesilmeye devam ediyor.
Nesilden nesile aktarılan erişte Nallıhan'da da birçok kişi tarafından yapılmaya devam ediyor. Evde yapılan bir makarna çeşidi olan geleneksel köy eriştesi ince ince kesildikten sonra güneş altında kurutularak doğal yollarla yapılıyor. Bazı yörelerde erişte kesme olarak da biliniyor.
Vitaminler açısından oldukça zengin ve doyurucu bir besin olan erişte, Anadolu'nun zor durumda olduğu zamanlarda da sıkça tüketildi. Şeker hastaları için önerilen ideal bir yiyecek olan erişte, sindirim sistemini de yormuyor.
Erişteyi her yıl kestiklerini dile getiren Aynur Yüksel, "Yıllardan beri makarna keseriz. Aile büyüklerimizden gördüğümüz geleneği sürdürmeye devam ediyoruz" dedi. - ANKARA
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